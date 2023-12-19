Путин подписал закон о льготах для русских офшоров

Путин подписал закон о переводе бизнеса в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышение привлекательности специальных административных районов (САР) и переводе бизнеса в российскую юрисдикцию. Законопроект о новых льготах опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о «русских офшорах» затрагивает территории острова Русский в Приморском крае и острова Октябрьский в Калининградской области. Для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций (в том числе для компаний с российскими корнями), в этих САР, вводится специальный правовой режим. Для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль и вводится гибкий подход в части требований к штату сотрудников и офисным помещениям.

Также подписанный законопроект продлевает до 2028 года право использовать офисные помещения за пределами территории САР, во Владивостоке и в Калининграде. Кроме того, зарегистрированным в 2023 году международным компаниям дают на предоставление документов до 12 месяцев.

Согласно ранее предложенным Минфином поправкам, международным холдинговым компаниям (МХК) отменят требование сохранять долю в 75 процентов прямого/косвенного участия контролирующих лиц в компании, освободят от налога на имущество, расположенное за рубежом, и обнулят налоговую ставку на дивиденды, которые они получают от иностранных организаций.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году международные компании с русскими корнями на фоне антироссийских санкций стали чаще переходить в офшоры России. За год их количество удвоилось — 49 организаций. В конце сентября 2022 года в САР было зарегистрировано 106 международных организаций и один фонд.