Компаниям в «русских офшорах» предложили налоговые льготы

Минфин: переехавшие в «русские офшоры» компании получат льготы на уплату налогов

Минфин предложил ввести новые льготы для компаний, переехавших в «русские офшоры». Об этом со ссылкой на источник, близкий к кабмину, сообщает РБК.

Ведомство предложило расширить возможности бизнеса, зарегистрировавшегося в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский и Русский. Международным холдинговым компаниям (МХК) упростят получение статуса резидента «русского офшора». Срок подачи финансовой отчетности и аудиторского заключения продлят до конца 2023 года и отменят требование сохранять долю в 75 процентов прямого/косвенного участия контролирующих лиц в компании.

Также поправки Минфина освобождают компании в САР от налога на имущество, расположенное за рубежом, и обнулят налоговую ставку на дивиденды, которые они получают от иностранных организаций. При этом нулевую ставку можно применить, только если компания, выплачивающая дивиденды, не входит в черный список офшоров, который составляет ведомство. Сейчас в список входит 91 юрисдикция, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Япония и другие страны.

Переехать в «русские офшоры» в Калининградской области и в Приморском крае компании могут с 2018 года. Сейчас они имеют право не платить налог на полученные дивиденды (если они владеют долей в более 15 процентов в компании, выплачивающей их) и налог на доходы от продажи акций/долей в российском или иностранном бизнесе. При этом предприятия, которые приносят налог на прибыль, чья доля в бюджете региона превышает один процент, перерегистрироваться не смогут.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что запутавшемуся в офшорах российскому бизнесу нужно помочь. Он предложил разработать механизмы, которые позволят бизнесу, где трудятся россияне и куда осуществляются российские инвестиции, найти «понятное место в местном правовом поле».

Депутат от КПРФ Николай Арефьев подсчитал, что предприятия, которые находятся на территории России, регистрируются за рубежом или в офшорах, лишают бюджет страны порядка пяти триллионов рублей в год из-за договора об избежании двойного налогообложения. Поэтому подобные соглашения с «недружественными странами» предложили отменить.

