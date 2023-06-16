Путин предложил помочь «запутавшимся в офшорах» найти место в России

Путин: запутавшемуся в офшорах бизнесу нужно помочь найти место в российском правовом поле

Компаниям и предприятиям, которые работают в России, но запутались в офшорах, нужно помочь найти свое место. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства предложил разработать механизмы, которые позволят бизнесу, где трудятся россияне и куда осуществляются российские инвестиции, найти «понятное место в местном правовом поле».

«Когда-то кто-то создавал офшоры, перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квазисобственники, какие-то бенефициары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге попали. Но давайте вместе подумаем, как им помочь», — сказал Путин.

Ранее депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что договоры о двойном налогообложении лишают бюджет страны около пяти триллионов рублей в год из-за того, что предприятия, которые находятся на территории России, регистрируются за рубежом или в офшорах. Поэтому в МИД и Минфине предложили приостановить действие договоров об избежании двойного налогообложения с «недружественными странами».

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили свой способ вывести российские активы из офшоров. По их словам, более половины крупных частных компаний России, в том числе «ряд предприятий системы жизнеобеспечения», зарегистрированы в офшорных зонах. Такие активы необходимо передать государству, а затем российскому юрлицу, заявили авторы законопроекта. Если собственники не перерегистрируют бизнес в России, его конфискуют «как бесхозное имущество».