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15:22, 23 января 2023Экономика

В Госдуме предложили способ вывести российские активы из офшоров

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о деофшоризации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globalookpress.com

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили способ вывести российские активы из офшоров — они выступили за их обязательную передачу во временное управление государству, а затем российскому юрлицу. Соответствующий законопроект справороссы представили на рассмотрение нижней палаты парламента, следует из ее базы данных.

По данным авторов документа, более половины крупных частных компаний России, в том числе «ряд предприятий системы жизнеобеспечения», зарегистрированы в офшорных зонах. Перерегистрация этих фирм внутри страны является «категорическим условием сохранения национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета», указано в пояснительной записке.

В связи с этим справороссы предложили передать в управление государства все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории страны, — после этого у собственников будет полгода, чтобы перерегистрировать их в России. Если владельцы не выполнят это условие, активы будут конфискованы в собственность государства «как бесхозное имущество».

Согласно законопроекту, находящиеся в России активы, принадлежащие российским или иностранным неофшорным собственникам, но вместе с тем управляемые офшорными компаниями, также должны быть переданы в управление государству, а затем (в течение шести месяцев) — российской фирме. Если российское юрлицо не получит управление над активами в установленный срок, они будут считаться «переданными в управление российскому государству навсегда».

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала украинского конфликта. Как считает Кутепов, заморозить активы в России нужно в первую очередь у владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также у руководителей институтов развития или госкорпораций.

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Софья Ермакова
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