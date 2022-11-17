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03:30, 17 ноября 2022Россия

В России призвали заморозить активы покинувших страну бизнесменов

Представитель Совфеда Кутепов призвал заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Кутепов, заморозить активы в России нужно в первую очередь у владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Также он предлагает рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся таким россиянам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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