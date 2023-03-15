Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:27, 15 марта 2023Экономика

В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом

Минфин и МИД предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин и МИД России предложили президенту Владимиру Путину приостановить действие договоров об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами, сообщается в Telegram-канале Минфина.

Ведомство объяснило, что так Россия сможет ответить на односторонние экономические санкции западных стран, в том числе на включение в черный список налоговых юрисдикций ЕС. Приостановить действие соглашений предлагается со всеми странами, которые ввели антироссийские ограничения, «до восстановления нарушенных прав России».

Если предложение министерств будет поддержано, применение пониженных ставок налога у источника или полное освобождение от уплаты налогов в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа президента.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключаются между двумя странами с целью устранить взимание одних и тех же сборов в стране резидентности и стране, где находится источник доходов. В 2022 году Россия приостановила подобный договор с Латвией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
Последствия банкротства американских банков для экономики оценили
Бывший премьер Австралии назвал сделку с США по подлодкам худшей в истории
Россияне бросились скупать один вид «вторички»
Россия собралась снизить добычу нефти и газа
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.