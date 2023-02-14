Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

ЕС обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в него Россию

Европейский союз (ЕС) обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в перечень Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Соответствующее заявление Совета ЕС размещено на его сайте.

В релизе отмечается, что Совет «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем».

После обновления списка в нем числятся 16 позиций, главным образом — классические офшоры, такие как Панама и Багамские острова. Несколько стран из списка вычеркнули — речь идет о Северной Македонии, Ямайке и Уругвае, а также Барбадосе. При этом Катару, Малайзии и Гонконгу дали отсрочки для устранения недостатков.

Ранее сообщалось, что постпреды стран Европейского союза (ЕС) на встрече 15 февраля обсудят создание спецгруппы по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины.