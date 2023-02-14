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14:02, 14 февраля 2023Мир

ЕС обсудит создание спецгруппы по использованию активов России

Постпреды ЕС на встрече 15 февраля обсудят создание спецгруппы по использованию активов РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпреды стран Европейского союза (ЕС) на встрече 15 февраля обсудят создание спецгруппы по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания.

«Специальная рабочая группа по использованию замороженных и иммобилизованных активов для поддержки восстановления Украины: учреждение и мандат. Утверждение», — сказано в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.

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Виктория Кондратьева
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