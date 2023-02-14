ЕС обсудит создание спецгруппы по использованию активов России

Постпреды ЕС на встрече 15 февраля обсудят создание спецгруппы по использованию активов РФ

Постпреды стран Европейского союза (ЕС) на встрече 15 февраля обсудят создание спецгруппы по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания.

«Специальная рабочая группа по использованию замороженных и иммобилизованных активов для поддержки восстановления Украины: учреждение и мандат. Утверждение», — сказано в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.