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Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Путин приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Россия приостанавливает действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в соответствующем указе российского президента Владимира Путина, передает ТАСС.

Двойное налогообложение представляет собой обложение активов налогом два раза. Удвоение возникает вследствие того, что налоги взыскиваются двумя государствами в одно и то же время. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией действовало с 2010 года и распространялось на налоги от доходов и капитал.

В конце августа российский Минфин сообщил, что Украина разорвала двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами. В министерстве тогда уточнили, что Киев денонсировал договор, действовавший с 1995 года. 23 августа Россия направила ответное уведомление.

В марте Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией. Позже аналогичные меры приняла Швейцария.

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Платон Щукин
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