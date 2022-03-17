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Великобритания прекратила налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией

Великобритания заморозила обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила финансовый секретарь Министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер, ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня я объявляю, что Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией приостановлением всех обменом налоговой информацией с ними. Неподобающе, чтобы Великобритания занималась сотрудничеством, от которого Россия или Белоруссия могут получить экономические выгоды», — указано в заявлении Фрейзер, направленном парламенту. По ее словам, такое решение является частью более широкого ответа Великобритании на российскую спецоперацию на Украине.

Обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией осуществлялся в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. Теперь остановлено любое налоговое сотрудничество с этими странами: Россия и Белоруссия не будут получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов (обмену информации по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности).

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Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков (ПромсвязьбанкаГенбанкаЧерноморского банка развития и реконструкцииИндустриального сберегательного банка и банка «Россия»), начала замораживать активы российских олигархов, а также заявила о «полной блокаде» российских кредитных организаций. Среди попавших в санкционные списки бизнесменов оказались Геннадий ТимченкоБорис и Игорь Ротенберги, Игорь СечинОлег ДерипаскаАлексей МиллерНиколай ТокаревАндрей Костин и Дмитрий Лебедев.

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Софья Ермакова
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