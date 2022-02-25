В Германии заявили о «полной блокаде» российских банков

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что бизнес с Россией практически прекращен, а также сообщил о «полной блокаде» российских банков. Слова главы минфина приводит ТАСС.

Однако при этом утверждается, что отдельные трансакции через российские банки все же возможны, в том числе — при оплате газа, а также при переводах между компаниями в Германии.

Санкции в отношении конкретных крупных банков ранее ввели США и Великобритания. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что правительство заморозит активы трех российских кредитных учреждений.

Центробанк (ЦБ) России утверждает, что все банки «заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций». Регулятор считает эти планы адекватными сложившейся ситуации.