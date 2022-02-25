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Правительство Японии заморозит активы российских банков

Министр финансов Японии сообщил, что правительство заморозит активы 3 российских банков
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что правительство в рамках санкций заморозит активы трех российских банков: «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанка. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия"», — уточнил министр.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Токио вводит запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Марина Совина
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