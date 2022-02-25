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Российские банки оказались готовы к санкциям

Центробанк заявил, что все банки заранее разработали план мер для работы при санкциях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) России сообщил, что российские банки оказались готовы к санкциям, заранее разработав ряд мер для работы в соответствующих условиях. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации», — говорится в заявлении ЦБ.

По данным регулятора, попавшие под санкции банки имеют высокий запас устойчивости и значительный потенциал развития кредитования экономики. Также в тексте сказано, что все операции банков в рублях будут осуществляться в обычном режиме. «Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — уточнили в ЦБ.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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