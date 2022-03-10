Британия ввела санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов

Роман Абрамович и еще шесть олигархов из России попали под британские санкции

Роман Абрамович и еще шесть российских бизнесменов попали в санкционные списки Великобритании. Об этом сообщается в документе британского МИД, размещенном на сайте правительства. Помимо средств бывшего владельца футбольного клуба «Челси», власти страны заморозили активы Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева.

Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании. Для этих бизнесменов власти страны также наложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее). Остальным российским бизнесменам из санкционного списка запретили въезд в Великобританию.

В документе МИД вышеперечисленные россияне названы «самыми богатыми и влиятельными российскими олигархами», совокупное состояние которых составляет около 15 миллиардов фунтов (19,76 миллиарда долларов). Согласно заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Лиз Трасс, новые меры косвенно направлены против действующей власти России.

Великобритания уже ввела ряд антироссийских санкций в отношении оборонной промышленности, финансовых институтов и транспортного сектора России. Ограничения коснулись уже более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний. В их числе оказался крупнейший российский банк ВТБ, а также Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и банк «Россия». Кроме того, британские власти запретили своим гражданам осуществлять финансовые операции с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Министерства финансов.