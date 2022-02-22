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Великобритания начнет замораживать активы российских бизнесменов

Борис Джонсон заявил о заморозке активов трех российских бизнесменов
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Tolga Akmen / Reuters

Активы российских бизнесменов в Великобритании начнут замораживать. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что Лондон применит санкции в отношении Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, пишет ТАСС.

«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», — сказал Джонсон.

Кроме того, Джонсон заявил, что ограничение коснется и ряда российских банков. Речь идет о «России», Промсвязьбанке, «Индустриальном сберегательном банке», Генбанке и Черноморском банке развития.

Ранее 22 февраля Джонсон указывал, что санкции связаны с признанием Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и заявлял, что ограничения затронут тех, кто поддерживает «российскую военную машину».

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Платон Щукин
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