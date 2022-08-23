Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогооблажения с Россией
Министерство финансов России сообщило, что Украина разорвала двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами. Об этом говорится на сайте ведомства.
Соглашение позволяло избежать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать попытки уклонения о уплаты налогов. Как отмечает Минфин, Украина денонсировала договор, действовавший с 1995 года, 8 августа. 23 августа Россия сегодня направила ответное уведомление.
«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года», — говорится в сообщении российского ведомства.
В марте Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за спецоперации на Украине. Теперь остановлено любое налоговое сотрудничество с этими странами.