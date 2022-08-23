Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогооблажения с Россией

Минфин России заявил, что Киев разорвал соглашение об избежании двойного налогооблажения

Министерство финансов России сообщило, что Украина разорвала двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами. Об этом говорится на сайте ведомства.

Соглашение позволяло избежать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать попытки уклонения о уплаты налогов. Как отмечает Минфин, Украина денонсировала договор, действовавший с 1995 года, 8 августа. 23 августа Россия сегодня направила ответное уведомление.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года», — говорится в сообщении российского ведомства.

В марте Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за спецоперации на Украине. Теперь остановлено любое налоговое сотрудничество с этими странами.