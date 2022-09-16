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Швейцария приостановит обмен налоговой информацией с Россией

Швейцария решила временно прекратить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией

Фото: FrankHoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Власти Швейцарии приняли решение временно прекратить обмен налоговой информацией с Россией. О приостановке сообщается на сайте Федерального совета страны.

Более подробная информация о решении пока не приводится. Когда решение вступит в силу, также не уточняется.

Автоматический обмен налоговой информацией между странами был налажен с 2018 года. Россия и Швейцария передавали друг другу данные о налоговых резидентах, у которых есть зарубежные банковские счета.

Ранее в сентябре стало известно, что Швейцария, возможно, поддержит визовые ограничения, которые ввел Евросоюз против россиян. «Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена», — заявил Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM).

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Платон Щукин
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