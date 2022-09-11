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Еще одна европейская страна задумала ввести визовые ограничения для россиян

Watson заявил о призывах Евросоюза к Швейцарии ввести визовые ограничения для россиян

Фото: Unsplash

Швейцария, возможно, поддержит визовые ограничения, которые ввел Евросоюз против россиян. Об этом сообщает издание Watson.

Издание рассказало о призывах Евросоюза к Швейцарии ввести визовые ограничения для россиян. Возможно, европейской стране придется поддержать решение организации о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена», — заявил Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM).

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Watson отметило, что еще в феврале Берн поддержал действия Евросоюза в визовом вопросе. Тогда организация ограничила въезд на свою территорию чиновников и бизнесменов из России, позже эти меры ввела и Швейцария. Ожидается, что она также приостановит визовое соглашение с Москвой. С начала 2022 года Швейцария выдала россиянам порядка 7000 шенгенских виз.

Совет Евросоюза 9 сентября утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно вступит в силу с понедельника, 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет причин доверять россиянам.

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Марина Совина
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