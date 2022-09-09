Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Евросоюз введет жесткие ограничения для российских туристов

Еврокомиссар Юханссон заявила, что въезд в ЕС из России будет возможен только журналистам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что в ЕС введутся жесткие ограничения на туристические визы для российских путешественников. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

По словам Юханссон, теперь въезд в европейские страны будет доступен только по семейным обстоятельствам или журналистам. Также спикер добавила, что в ЕС больше нет оснований доверять русским.

«Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — отметила Еврокомиссар.

Запрет на выдачу виз пока не согласован

В туротрасли заявление Юханссон пока называют поспешным, поскольку подобного решения не принималось на саммите представителей стран Европы. Кроме того, решение об отмене упрощенного визового режима с Россией, которое вступит в силу 12 сентября, тоже не предполагает таких ограничений.

Материалы по теме:
«Россияне гуляли на все» Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
«Россияне гуляли на все»Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
2 июля 2022
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
Визы за полгода и стопки документов:что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
31 августа 2022

В официальном пресс-релизе ЕС 9 сентября говорится, что с 12 сентября визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, увеличится срок рассмотрения документов, а также появится необходимость предоставлять дополнительные документы.

Страны Балтии тоже ограничили въезд россиянам

Финляндия оказалась не первой граничащей с Россией страной, которая хочет запретить россиянам въезд в Европу. 7 сентября страны Балтии, включая Литву, Латвию и Эстонию, достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения россиян через свои границы.

19сентября

Латвия, Литва, Эстония и Польша ограничат передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию

Меры будут действовать в отношении россиян, которые пытаются въехать в эти государства со стороны России и Белоруссии. Позже к ограничениям, которые вступят в силу в полночь 19 сентября, также присоединилось правительство Польши.

В Кремле и Госдуме прокомментировали визовые ограничения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не решила, какие шаги будет предпринимать в ответ на визовые ограничения. В Кремле отметили, что Москва будет руководствоваться своими интересами и что ответные меры не всегда бывают зеркальными.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что не видит смысла в зеркальных ограничениях на решение ЕС о приостановке упрощенного визового режима.

Однако депутат добавил, что внимание следует обратить на страны Прибалтики, которые хотят закрыть для россиян возможность пересечения границ. Новиков считает, что против отдельных государств нужно принимать «систему мер».

Евросоюз закрыл все каналы диалога с Россией

Заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что раньше ограничительные меры ЕС были направлены против так называемой «агрессивной политики российского государства», но теперь эта логика перестала работать.

В данном случае санкционная политика направлена уже не только против российского государства, но и против обычных граждан. И в этом смысле визовые ограничения продолжают линию ЕС. Они политически мотивированы, несмотря на то, что не отвечают критериям самого Евросоюза, связанном диалогом с гражданским обществом

Дмитрий ДаниловЗаведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН

Он уточнил, что даже когда политический диалог между ЕС и Россией был фактически свернут, сохранялись возможности взаимодействия по научной линии, в том числе на уровне экспертов, а также активно использовались и возможности облегченного визового режима.

«Сейчас Евросоюз закрывает и этот канал диалога. И, конечно, подобные действия вызывают своевременный вопрос: "Что, ЕС действительно встал на курс формирования железного занавеса вокруг российских границ?"» — задается вопросом Данилов.

ЕС действительно встал на курс формирования железного занавеса вокруг российских границ?

Дмитрий ДаниловЗаведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН

С ним оказался солидарен и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Каждая страна может принимать то решение, которое она считает целесообразным. Но в современном глобальном мире позиция о том, что поездки в ту или иную страну — это привилегия, вызывает вопросы. Когда ограничениям подвергаются люди не на основании каких-то конкретных правонарушений, а на основании гражданства, это не очень соответствует концепции Европейского союза», — пояснил эксперт.

Полина Дерр
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Российские танки усилят «Ареной»
Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару
Минобороны отчиталось о поражении пунктов управления батальона «Кракен»
В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев
Минобороны сообщило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Крупнейшая экономика ЕС отказалась поддерживать потолок цен на российский газ
Оценена обстановка в Купянском районе
В Евросоюзе призвали страны пересмотреть решения по выданным россиянам визам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.