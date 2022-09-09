Евросоюз введет жесткие ограничения для российских туристов

Еврокомиссар Юханссон заявила, что въезд в ЕС из России будет возможен только журналистам

Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что в ЕС введутся жесткие ограничения на туристические визы для российских путешественников. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

По словам Юханссон, теперь въезд в европейские страны будет доступен только по семейным обстоятельствам или журналистам. Также спикер добавила, что в ЕС больше нет оснований доверять русским.

«Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — отметила Еврокомиссар.

Запрет на выдачу виз пока не согласован

В туротрасли заявление Юханссон пока называют поспешным, поскольку подобного решения не принималось на саммите представителей стран Европы. Кроме того, решение об отмене упрощенного визового режима с Россией, которое вступит в силу 12 сентября, тоже не предполагает таких ограничений.

В официальном пресс-релизе ЕС 9 сентября говорится, что с 12 сентября визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, увеличится срок рассмотрения документов, а также появится необходимость предоставлять дополнительные документы.

Страны Балтии тоже ограничили въезд россиянам

Финляндия оказалась не первой граничащей с Россией страной, которая хочет запретить россиянам въезд в Европу. 7 сентября страны Балтии, включая Литву, Латвию и Эстонию, достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения россиян через свои границы.

19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша ограничат передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию

Меры будут действовать в отношении россиян, которые пытаются въехать в эти государства со стороны России и Белоруссии. Позже к ограничениям, которые вступят в силу в полночь 19 сентября, также присоединилось правительство Польши.

В Кремле и Госдуме прокомментировали визовые ограничения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не решила, какие шаги будет предпринимать в ответ на визовые ограничения. В Кремле отметили, что Москва будет руководствоваться своими интересами и что ответные меры не всегда бывают зеркальными.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что не видит смысла в зеркальных ограничениях на решение ЕС о приостановке упрощенного визового режима.

Однако депутат добавил, что внимание следует обратить на страны Прибалтики, которые хотят закрыть для россиян возможность пересечения границ. Новиков считает, что против отдельных государств нужно принимать «систему мер».

Евросоюз закрыл все каналы диалога с Россией

Заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что раньше ограничительные меры ЕС были направлены против так называемой «агрессивной политики российского государства», но теперь эта логика перестала работать.

В данном случае санкционная политика направлена уже не только против российского государства, но и против обычных граждан. И в этом смысле визовые ограничения продолжают линию ЕС. Они политически мотивированы, несмотря на то, что не отвечают критериям самого Евросоюза, связанном диалогом с гражданским обществом Дмитрий Данилов Заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН

Он уточнил, что даже когда политический диалог между ЕС и Россией был фактически свернут, сохранялись возможности взаимодействия по научной линии, в том числе на уровне экспертов, а также активно использовались и возможности облегченного визового режима.

«Сейчас Евросоюз закрывает и этот канал диалога. И, конечно, подобные действия вызывают своевременный вопрос: "Что, ЕС действительно встал на курс формирования железного занавеса вокруг российских границ?"» — задается вопросом Данилов.

ЕС действительно встал на курс формирования железного занавеса вокруг российских границ? Дмитрий Данилов Заведующий отделом Европейской безопасности Института Европы РАН

С ним оказался солидарен и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Каждая страна может принимать то решение, которое она считает целесообразным. Но в современном глобальном мире позиция о том, что поездки в ту или иную страну — это привилегия, вызывает вопросы. Когда ограничениям подвергаются люди не на основании каких-то конкретных правонарушений, а на основании гражданства, это не очень соответствует концепции Европейского союза», — пояснил эксперт.