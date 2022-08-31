Венгрия озвучила решение ЕС по вопросу выдачи виз россиянам

Главы МИД стран Евросоюза не согласовали запрет на визы россиянам из-за возражений

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам России. Такое решение по вопросу ограничений озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Как стало известно по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС, многие государства выступили против визовых ограничений. Также Сийярто заявил, что Евросоюз приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Ранее в августе власти Австрии заявили о готовности изучить возможности компромиссов по визовым ограничениям для россиян. Речь идет о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией — в таком случае путешественникам придется сдавать больше документов.

При этом страны Балтии, Польша и Финляндия намерены сократить число россиян, въезжающих на их территорию и на территорию Шенгенской зоны в случае, если Евросоюз не сможет договориться о едином решении по этому вопросу.