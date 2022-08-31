Страны Балтии и Польша запретят въезд россиян на свои территории

Прибалтика и Польша запретят въезд россиян в случае отсутствия договоренности на уровне ЕС

Страны Балтии, Польша и Финляндия собираются сократить число россиян, въезжающих на их территорию и на территорию Шенгенской зоны в случае, если Евросоюз не сможет договориться о едином решении по этому вопросу. Об этом сообщает издание Financial Times.

«До тех пор, пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, пересекающих наши границы», — заявили представители государств.

С конца февраля в эти пять стран ЕС въехали около 700 тысяч граждан РФ, в основном туристы, которые после пересечения их границ чаще всего едут в другие западные страны. По мнению Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии, такие действия могут стать серьезной угрозой общественной безопасности.

На данный момент главы МИД стран ЕС проводят встречу в Праге, на которой обсуждают вопрос об ограничении выдачи виз россиянам. Ранее сообщалось, что в ЕС планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

В свою очередь, украинские депутаты выступили с призывом прекратить выдачу виз россиянам в Европу.