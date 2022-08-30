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На Украине призвали ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Депутаты Верховной Рады внесли проект с призывом к ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские депутаты захотели призвать Европейский союз (ЕС) прекратить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Парламентарии из фракции «Европейская солидарность» внесли в Верховную Раду проект постановления номер 7710, в соответствии с которым Киев должен обратиться к институциям и странам Евросоюза с призывом установить ограничения по выдаче туристических виз гражданам России.

Уточняется, что украинская сторона хочет добиться принятия подобных решений как на внутригосударственном уровне, так и на уровне объединения. Предполагается, что Совет ЕС рассмотрит документ во время заседания в конце августа.

Помимо этого, документ призывает страны-участницы ЕС отменить действие уже имеющихся у россиян туристических виз, это также должно затронуть тех, кто уже находится на территории Евросоюза. Кроме того, депутаты предложили отменить имеющееся авиационное и наземное сообщение объединения с Россией.

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Алевтина Запольская
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