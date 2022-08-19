Эстония захотела предложить ЕС принять новый пакет антироссийских санкций

Postimees: Эстония предложит ЕС принять восьмой пакет санкций против России

В Эстонии захотели предложить Евросоюзу (ЕС) принять восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики сообщает эстонская общественно-политическая газета Postimees.

Уточнять, что именно может войти в новый пакет санкций, в ведомстве не стали.

По данным издания, Таллин призывает ввести расширенные санкции в сфере экономики, энергетики и торговли, а также включить в санкционный список ряд новых лиц.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу выразил твердое намерение добиваться политического консенсуса во всем шенгенском пространстве относительно введения дополнительных санкций против россиян, которые будут подобны введенным ранее в Эстонии.

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в республике шенгенской визой.