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Австрия заявила о готовности к компромиссам по визам для россиян

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Вена готова к компромиссам по визам для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вена готова изучить возможности компромиссов по визовым ограничениям для россиян. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Дипломат подтвердил готовность австрийской стороны обдумать компромиссные варианты, такие, как прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Он напомнил, что в этом случае визовые сборы вырастут и гражданам России придется сдавать больше документов.

«Но обрубить все связи и вместе с водой выплеснуть ребенка, не знаю, будет ли это умным шагом», — заключил Шалленберг.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) на встрече в Праге не примут никаких практических решений по визовым ограничениям для граждан России, а постараются достичь политического решения. Он отметил, что ЕС не должен выглядеть разобщенным в этом вопросе.

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Виктория Кондратьева
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