Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель рассказал о поиске компромиссов по визовым ограничениям в ЕС

Боррель заявил, что страны ЕС намерены достичь политического решения по визам для россиян

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) на встрече в Праге не примут никаких практических решений по визовым ограничениям для граждан России, а постараются достичь политического решения. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Глава евродипломатии предупредил, что ЕС не должен казаться раздираемым разногласиями на фоне требований восточноевропейских стран о запрете на выдачу виз российским туристам.

«Нам придется достичь соглашения и политического решения. Я буду добиваться единства... Мы не можем позволить себе выглядеть разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом», — сказал он.

Ранее Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС по вопросу антироссийских санкций. «ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — прим. «Ленты.ру») будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Новым главой «Перекрестка» стал бывший гендиректор «Победы»
В российском регионе создадут батальон саперов для участия в спецоперации
На Украине захотели признать Белоруссию спонсором терроризма
Пытавшийся утопить своего друга россиянин пойдет под суд за убийство
Стало известно о массовом увольнении сотрудников Zara в России
В воздухе Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы
Уступивший Горбачеву на выборах президента СССР политик назвал его разрушителем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.