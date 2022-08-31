Боррель рассказал о поиске компромиссов по визовым ограничениям в ЕС

Боррель заявил, что страны ЕС намерены достичь политического решения по визам для россиян

Страны Европейского союза (ЕС) на встрече в Праге не примут никаких практических решений по визовым ограничениям для граждан России, а постараются достичь политического решения. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Глава евродипломатии предупредил, что ЕС не должен казаться раздираемым разногласиями на фоне требований восточноевропейских стран о запрете на выдачу виз российским туристам.

«Нам придется достичь соглашения и политического решения. Я буду добиваться единства... Мы не можем позволить себе выглядеть разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом», — сказал он.

Ранее Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС по вопросу антироссийских санкций. «ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — прим. «Ленты.ру») будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», — заявил он.