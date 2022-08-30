Боррель заявил, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр санкций против России

Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — прим. «Ленты.ру») будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с серьезными вызовами в связи с санкциями против России из-за ситуации на Украине. «Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — подчеркнул он.