Боррель предупредил о серьезных вызовах для Евросоюза из-за санкций

Глава евродипломатии Боррель заявил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций против России

В краткосрочной перспективе Евросоюз (ЕС) столкнется с серьезными вызовами в связи с санкциями против России из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью изданию Kronen Zeitung.

Журналист издания в беседе с Боррелем отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает антироссийские санкции.

«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — подчеркнул он.

В связи с российской спецоперацией на Украине западные страны стали вводить санкции против Москвы. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Глава евродипломатии назвал эту инициативу очень противоречивой.