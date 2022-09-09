Еврокомиссар Йоханссон заявила, что ЕС введет строгие ограничения на визы для россиян

Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Об этом заявила еврокомиссар Ильва Юханссон, передает Yle.

«Больше нет оснований доверять россиянам», — заявила она, добавив при этом, что быть туристом в Евросоюзе — это привилегия, а не фундаментальное право. По словам чиновницы, ЕС больше не хочет давать эту привилегию россиянам.

Юханссон отметила, что жесткие ограничения на выдачу туристических виз гражданам России вводятся с 12 сентября. Помимо этого, в этот же день вступит в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны Евросоюза разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.

6 сентября Еврокомиссия сообщила, что с 12 сентября полностью приостанавливается действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Помимо этого, государствам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.