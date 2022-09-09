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ЕС введет строгие ограничения на визы для россиян

Еврокомиссар Йоханссон заявила, что ЕС введет строгие ограничения на визы для россиян
Ильва Йоханссон

Ильва Йоханссон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Об этом заявила еврокомиссар Ильва Юханссон, передает Yle.

«Больше нет оснований доверять россиянам», — заявила она, добавив при этом, что быть туристом в Евросоюзе — это привилегия, а не фундаментальное право. По словам чиновницы, ЕС больше не хочет давать эту привилегию россиянам.

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Юханссон отметила, что жесткие ограничения на выдачу туристических виз гражданам России вводятся с 12 сентября. Помимо этого, в этот же день вступит в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны Евросоюза разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.

6 сентября Еврокомиссия сообщила, что с 12 сентября полностью приостанавливается действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Помимо этого, государствам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.

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Ксения Жарова
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