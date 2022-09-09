Финляндия назвала категорию россиян с разрешением на въезд в ЕС

Въезд в Евросоюз разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам

Въезд в страны Евросоюза, граничащие с Россией, разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает финская телекомпания Yle со ссылкой на Еврокомиссара Ильву Юханссон.

По ее словам, быть туристом в ЕС не фундаментальное право, а привилегия. «И эту привилегию мы больше не хотим давать россиянам», — заявила она.

Юханссон отметила, что новые правила вступают в силу с утра понедельника, 12 сентября.

6 сентября Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Кроме того, государствам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.