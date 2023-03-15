В России объяснили идею отмены договоров о двойном налогообложении

Депутат Арефьев: договоры о двойном налогообложении лишают Россию 5 трлн руб. ежегодно

Россия ежегодно теряет до пяти триллионов рублей из-за договоров о двойном налогообложении. Как работает эта система и почему Москва хочет отменить действие таких соглашений с «недружественными странами», в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По мнению депутата, такие договоры лишают Россию доходов и их необходимо расторгнуть со всеми государствами.

«Это означает, что наши предприятия, которые находятся на территории России, регистрируются за рубежом или в офшорах. У нас налоги платятся по месту регистрации предприятия и по месту расположения предприятия. Налоги по месту регистрации они платят теперь там, где они зарегистрированы. Эти олигархи, которые зарегистрировали свои предприятия за рубежом, потребовали от правительства, чтобы приняли закон об избежании двойного налогообложения, то есть чтобы не платить налоги в России, чтобы Россия отказалась от своей доли налогов и они платили только туда», — сказал парламентарий.

Почему мы теряем в год пять триллионов рублей только из-за того, что у нас эти налоги уходят в чужие страны? Николай Арефьев депутат Госдумы

Министерство иностранных дел и Министерство финансов предложили президенту Владимиру Путину приостановить действие договоров об избежании двойного налогообложения с «недружественными странами».

В финансовом ведомстве объяснили, что таким образом Россия сможет ответить на односторонние экономические санкции западных стран, в том числе на включение в черный список налоговых юрисдикций Европейского союза. Действие договоров предложили приостановить временно, «до восстановления нарушенных прав России».