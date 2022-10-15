Стало известно об участившемся переходе компаний с русскими корнями в офшоры РФ

«Известия»: компании с русскими корнями на фоне санкций стали чаще переходить в офшоры РФ

Международные компании с русскими корнями на фоне антироссийских санкций стали чаще переходить в офшоры России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

В 2022 году 49 таких организаций зарегистрировались в отечественных офшорах — специальных административных районах (САР). Отмечается, что эта цифра в два раза больше, чем за весь 2021 год.

Специальные административные районы — это территории с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, которые решили перейти в российскую юрисдикцию из иностранной. Один из них находится на острове Октябрьский в Калининградской области, другой — на острове Русский в Приморье.

В конце сентября в САР, согласно информации Минэкономразвития, было зарегистрировано 106 международных организаций и один фонд.

Эксперты полагают, что такие районы могут активно развиваться за счет налоговых преференций от государства, но в основном они рассчитаны на привлечение крупного бизнеса.

В марте 2022 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий компаниям переезжать в специальные административные районы (САР) из иностранных юрисдикций.

