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Компаниям разрешили переезжать в «русские офшоры»

Госдума приняла закон о переезде бизнеса в специальные административные районы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий компаниям переезжать в специальные административные районы (САР) из иностранных юрисдикций, сказано на сайте Госдумы.

Так, разрешено переезжать в «русские офшоры» бизнесу, который создан до 1 марта 2022 года. Кроме того, резидентам САР не придется подтверждать деятельность на территории нескольких государств.

Также увеличен с шести месяцев до одного года срок, в течение которого иностранные компании должны сделать инвестиции, а также до 30 рабочих дней срок предоставления документов, подтверждающих это (ранее было 10 рабочих дней).

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Планируется продление еще на 10 лет (до 1 января 2039 года) возможности применения норм иностранного корпоративного права для международных компаний. Также можно регистрировать международные личные фонды от пяти миллиардов рублей.

На данный момент стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области могут только иностранные юрлица. В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний». Российская организация сможет получить подобный статус при выполнении нескольких условий.

Ранее сообщалось, что возможность перерегистрации ради снижения налогов рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Алроса», «Северсталь», Сбер и ВТБ.

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Платон Щукин
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