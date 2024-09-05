Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в СВО

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия «уже выиграла в СВО». Он также назвал дальнейшую задачу, которая, по его мнению, стоит перед российским обществом.

Ранее в тот же день Алаудинов утверждал, что сражения в Курской области из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — решающие бои спецоперации, и допустил возможность ее завершения уже в этом году.

Алаудиов объяснил, что победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами

В десятиминутном видео в своем Telegram-канале Алаудинов, сообщив последние сводки о ситуации в Курской области, порассуждал также о национальностях, «сатанистах» и завершении спецоперации. «Как я всегда говорю, в данной СВО мы уже выиграли», — заявил он. Перед этим генерал Минобороны пояснил, что победа в данном случае уже состоялась, если «мы с вами осознаем, поймем, что мы действительно являемся братьями и сестрами, что у нас общая родина, и что мы сможем выстоять только в том случае, если будем вместе стоять плечом к плечу».

При этом ранее в том же видео он высказался: «Мы знаем, что Россия в этой СВО победит». А в конце добавил, что «даст Бог, скоро мы к миру в нашей стране придем, СВО завершится».

Фото: Александр Река / ТАСС

Также, по его мнению, следующая задача россиян — «сделать все, чтобы мы одной семьей вместе были готовы к будущим вызовам». «Мы должны понимать, что наш враг — антихрист — никогда не успокоится до тех пор, пока мы не станем подобными им. Но мы не станет подобными никогда. Значит, война никогда не завершится до тех пор, пока либо мы их не победим, либо они нас не сломают», — добавил генерал.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова также высказался, что победа России должна пройти через «победу над сатанистами, которые еще находятся за нашими спинами» и «делают весь максимум для того, чтобы расшатать ситуацию». По словам Алаудинова, недоброжелатели пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, разжигая конфликты на национальной и религиозной почве. В их число он также записал тех, кто уже «убежал за границу», утверждая, что из русского у них осталось только то, что они пока еще говорят на русском языке.

Ситуацию в Курской области Алаудинов назвал решающим боем

Ранее Апти Алаудинов заявил о скором окончании специальной военной операции. По его словам, конфликт может быть урегулирован до конца 2024 года, и этому поспособствует решающий бой, который идет сейчас между российской и украинской сторонами.

Офицер отметил, что уже раньше допускал окончание СВО в 2024 году, однако тогда он не мог понять, каким образом это произойдет, поскольку Вооруженным силам России нужно было каким-то образом уничтожить украинские боеспособные подразделения, их технику и ресурсы. Алаудинов объяснил, что уверенность в завершении спецоперации на Украине подкреплялась его расчетами.

Сейчас же, по его словам, ВСУ все боеспособные подразделения перебросили в российское приграничье. Однако в результате у ВСУ полностью посыпалась линия фронта, а российские войска тем временем продвигаются вперед и берут под контроль населенные пункты.

Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО. Россия выйдет из этой СВО победителем Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Военкор попросил Алаудинова извиниться

Ранее военкор Марат Хайруллин обратился с претензиями к командиру спецназа «Ахмат».

В одном из видео Алаудинов называл журналиста «великим сказочником» из-за слов о преимуществе России по количеству дронов. «Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин и пообещал доказать свою правоту.