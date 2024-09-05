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11:28, 5 сентября 2024Россия

Российский военкор обратился к Алаудинову со словами «вам придется извиниться»

Журналист Хайруллин потребовал извинений от генерала Алаудинова
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский военкор Марат Хайруллин обратился с претензиями к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Видеообращение он опубликовал в Telegram.

В одном из видео Алаудинов называл журналиста «великим сказочником» из-за слов о преимуществе России по количеству дронов.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин и пообещал доказать свою правоту.

Ранее Алаудинов раскрыл новый план Вооруженных сил Украины в Курской области. Он сообщил, что противник подтягивает на российскую территорию новые силы.

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      Алан Босиков
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