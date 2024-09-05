Соратник Кадырова раскрыл новый план ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ подтягивают новые силы в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новые силы в Курскую область, такой план со стороны противника раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что в последние несколько дней на курском направлении было затишье. Командир спецназа «Ахмат» допустил, что украинская сторона занималась подтягиванием сил и ресурсов.

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По информации Алаудинова, ВСУ уже попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон.

Ранее чеченский генерал назвал украинскую атаку в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в нынешнем году. До этого Алаудинов счел обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной.