Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла СВО

Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

«В данной СВО мы уже выиграли», — сказал Алаудинов. Для Москвы нет иных вариантов, кроме как выйти победителем из вооруженного противостояния, отметил он.

В связи с этим жители России должны сделать все для достижения успеха, добавил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов раскрыл новый план Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Киев подтягивает в регион свежие силы, ВСУ уже попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон.