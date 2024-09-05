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11:00, 5 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о победе России в СВО

Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

«В данной СВО мы уже выиграли», — сказал Алаудинов. Для Москвы нет иных вариантов, кроме как выйти победителем из вооруженного противостояния, отметил он.

В связи с этим жители России должны сделать все для достижения успеха, добавил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов раскрыл новый план Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Киев подтягивает в регион свежие силы, ВСУ уже попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон.

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      Алан Босиков
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