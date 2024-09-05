Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 5 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

Алаудинов сообщил о пытающихся расшатать Россию «сатанистах за спинами»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не имеющий возможности противопоставить России что-либо на поле боя противник начал вести активную деятельность в интернете. Он рассказал об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Очень много людей за нашими спинами, (...) в разных регионах, в Москве тоже, делают весь максимум для того, чтобы расшатать ситуацию», — высказался он. По словам Алаудинова, недоброжелатели пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, разжигая конфликты на национальной и религиозной почве.

«Сатанисты есть и на передовой, на той стороне, и где-то за нашими спинами», — отметил генерал-майор.

Ранее Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году. Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВС РФ могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

      Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

      В Киеве появилась надпись в поддержку СВО

      Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

      Трамп пообещал «спасти» TikTok в США

      51-летняя Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

      Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

      Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

      В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

      Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше