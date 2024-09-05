Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

Алаудинов сообщил о пытающихся расшатать Россию «сатанистах за спинами»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не имеющий возможности противопоставить России что-либо на поле боя противник начал вести активную деятельность в интернете. Он рассказал об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Очень много людей за нашими спинами, (...) в разных регионах, в Москве тоже, делают весь максимум для того, чтобы расшатать ситуацию», — высказался он. По словам Алаудинова, недоброжелатели пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, разжигая конфликты на национальной и религиозной почве.

«Сатанисты есть и на передовой, на той стороне, и где-то за нашими спинами», — отметил генерал-майор.

Ранее Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году. Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВС РФ могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса