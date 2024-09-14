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08:15, 14 сентября 2024Мир

В США ужаснулись из-за ситуации на Украине

WSJ: с наступлением осени новости из Украины стали ужасающими

Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

С наступлением осени новости о ситуации на Украине стали ужасающими — это связано как с состоянием украинской энергетической инфраструктуры, так и с неудачами армии страны на поле боя. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

«С наступлением осени новости из Украины становятся ужасающими», — указано в материале. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не владеют инициативой, поскольку Российские войска продолжают свое наступление в Донбассе.

Отдельно подчеркивается, что армия России разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, что приведет к «очень тяжелой зиме» для жителей страны. Авторы уверены, что на этом фоне в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов. «Демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение», — отметил он.

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      Артём Верейкин
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