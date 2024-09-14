Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США пытаются спасти Украину от разгрома до выборов

США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов. Об этом рассказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он объяснил, что по этой причине действующее американское руководство решило рассмотреть возможность отмены ограничения на удары украинских войск дальнобойным оружием по территории России. По словам Джонсона, оно хочет удержаться у власти и готово ради этого пойти на эскалацию. «Демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение», — отметил он.

Ранее США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS вглубь России. Пояснялось, что у Пентагона ограниченный запас ракет большой дальности.