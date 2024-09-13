США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

CNN: США попросили Киев «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по России

США попросили Украину использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России «максимально эффективно». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«У Пентагона имеется ограниченный запас ракет большой дальности, поэтому Вашингтон пытается убедить власти Украины использовать их для ударов вглубь России с максимальной эффективностью (...) Администрация президента США Джо Байдена рассматривает такие цели для ударов, как Крым и находящийся там военно-морской флот. По их мнению, это эффективное использование ракет ATACMS», — передает телеканал.

Авторы материала добавили, что США «пытаются объяснить» украинским властям, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не должны направлять ракеты на разрозненные цели в России». По мнению Вашингтона, такие удары «не имеют большой стратегической ценности».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что удары американским дальнобойным оружием вглубь России не решат проблемы ВСУ. По данным издания, американское руководство опасается, что позволение Украине бить по России дальнобойным оружием станет «краткосрочной полумерой» на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Киев.