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09:26, 13 сентября 2024Мир

В США заявили о неспособности ударов вглубь России помочь Украине

WSJ: удары американским оружием вглубь России не решат проблемы ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удары американским дальнобойным оружием вглубь России не решат проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, американское руководство опасается, что позволение Украине бить по России дальнобойным оружием станет «краткосрочной полумерой» на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Киев.

В публикации отмечается, что США понизили свои ожидания от достижений ВСУ в боевых действиях. При этом «Вашингтон не подталкивает Украину к проведению мирных переговоров».

Издание также указало на то, что возможности США по поддержке Украины постепенно сокращаются. Согласно публикации WSJ, американская стратегия не имеет четких целей и «неспособна направить достаточно оружия, чтобы оказать решающее влияние на поле боя».

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      Елизавета Мытарева
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