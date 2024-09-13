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08:29, 13 сентября 2024Мир

В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

WSJ: возможности Байдена по поддержке Украины сокращаются

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Возможности президента США Джо Байдена по поддержке Украины постепенно сокращаются. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание приводит слова старшего научного сотрудника исследовательского центра Atlantic Council Рейчел Риццо. По ее мнению, стратегия Вашингтона по Украине «неспособна направить достаточно оружия, чтобы оказать решающее влияние на поле боя». Кроме того, у Байдена нет четких представлений о конечной цели в украинском конфликте, в связи с чем американская стратегия «ужасно похожа на рецепт еще одной бесконечной войны».

В публикации отмечается, что положение Киева осложнилось из-за масштабной контратаки российских войск в Курской области. По данным источника из числа высокопоставленных американских чиновников, Байден желает «максимально улучшить стратегическое положение Украины до конца срока» на президентском посту.

Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что США могут позволить Украине бить по России дальнобойным оружием британского и французского производства, сохранив запрет на использование американского оружия в этих целях.

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      Елизавета Мытарева
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