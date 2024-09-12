США разрешат ВСУ бить вглубь России при одном условии

Times: Байден разрешит ВСУ бить вглубь России неамериканским оружием

Президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Байден может разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог, ракеты Scalp, для ударов вглубь российской территории. Это решение будет принято на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг», — передает газета.

Авторы материала отметили, что Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

10 сентября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.