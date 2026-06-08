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04:57, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Рабочая склока закончилась для женщины ежедневным оттиранием человеческих экскрементов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TSV-art / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником BreathtakingGinger поделился историей о том, как ввязался в длительное противостояние с уборщицей частного клуба, в котором он сам работал в ночную смену. Склока закончилась для женщины ежедневным оттиранием человеческих экскрементов.

Поводом для раздора стала табличка, висевшая на двери рассказчика. «Входная дверь клуба должна была быть заперта. Поэтому на дверь я вешал табличку со своим номером телефона. В этом случае опоздавшие могли мне позвонить, и я их впускал внутрь. Уборщица приходила утром и снимала эту табличку, чтобы промыть стекло. Это было как нельзя кстати, потому что все равно приходило время это сделать», — написал автор.

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Однако затем уборщица почему-то устроила скандал, заявив, что это не входит в ее обязанности. Стороны вступили в длительное противостояние, сопровождавшееся неоднократной намеренной порчей таблички. В итоге парень решил, что ему нужно найти элегантный способ мести.

«Поскольку я работал один, никто не мог обидеться на меня за кишечные газы. И именно поэтому я ел на работе чили. Но, помимо газов, он приводит к действительно ужасным испражнениям. Испражнениям, которые могут временно испачкать фарфор. И уж чистка туалетов стопроцентно входила в обязанности уборщицы», — поделился задумкой автор.

Решив усугубить ситуацию, он добавил к чили неумеренное потребление спаржи, а также всего, что могло помочь ему «усилить цвет и запах экскрементов». В течение ночи он пользовался одним и тем же туалетом, и никогда не смывал воду вплоть до самого утра, чтобы кал как можно лучше впитался в эмаль.

«Излишне говорить, что за восемь часов в унитазе, фекалии, состоящие из чили и спаржи, заметно окрасили его в оранжевый оттенок. Самое смешное было то, что туалет располагался через стену от моего кабинета. Поэтому каждое утро на протяжении двух недель я слышал, как уборщица в ярости гремит сиденьем унитаза, изо всех сил оттирая его», — заключил автор.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

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