Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:57, 8 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способ правильно распределить зарплату

Экономист Исмаилов: Метод «50/30/20» поможет распределить зарплату без жестких ограничений
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Правильно распределить зарплату — это не про жесткие ограничения и экономию, а про формирование сбалансированного бюджета и осознанное управление деньгами, которое снимает стресс и позволяет жить в комфорте, заявил «Ленте.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов.

«Есть несколько уже проверенных временем схем и методов построения семейного бюджета для полного покрытия всех нужд. Классический метод "50/30/20" — это структурирование и распределение денег по 3 ключевым корзинам: 50 процентов дохода направляются на обязательные расходы и базовые нужды, например оплату аренды жилья или ипотечные платежи, еду, ЖКУ, оплата образовательных услуг, лекарства, базовый гардероб и т.д. Это те безусловные и необходимые расходы, финансирование которых первоочередно, потому на них выделяется наибольшее финансирование», — рассказал Исмаилов.

30 процентов можно направить на опциональные расходы: развлечения, досуг, хобби, покупки и создание комфортного образа жизни. Если уровень зарплаты не позволяет выделить такую часть на необязательные траты, то этот показатель может быть скорректирован, однако полный отказ нередко приводит к депрессиям и ухудшению физического и ментального здоровья.

Оставшиеся 20 процентов — это подушка безопасности и инвестиции, которые позволяют финансировать стратегические покупки и траты. Если доход не позволяет откладывать 20 процентов, то важно откладывать хоть какие-то деньги для финансирования непредвиденных трат в случае болезней или тяжелых жизненных ситуаций.

Материалы по теме:
Что такое 13-я зарплата? Кому она положена и как рассчитывается сумма
Что такое 13-я зарплата?Кому она положена и как рассчитывается сумма
6 марта 2025
Что такое аванс? Когда выплачивается и сколько процентов от зарплаты составляет
Что такое аванс?Когда выплачивается и сколько процентов от зарплаты составляет
3 июня 2025

«Рекомендуемый минимум сбережений — 10 процентов от дохода, а оптимальный объем — 20 процентов, при чем более эффективной моделью является регулярность откладывания, а не накопление больших сумм, потому пресловутые "50/30/20" с учетом размера бюджета могут превратиться в "80/10/10", здесь главное — сохранить принцип: сначала обязательное, потом будущее и удовольствия», — объяснил Исмаилов.

Похожей моделью является принцип «четырех конвертов», когда деньги при поступлении разбиваются сразу на 4 настоящих или виртуальных конверта: один — на непредвиденные расходы и подушку безопасности, второй — на долгосрочные цели (жилье, инвестиции), тритий — на ежегодные траты (например, налоговые платежи, страховка, летний отпуск), а четвертый — на основные траты, поделился экономист.

«Такой способ позволит грамотно оценить собственное финансовое положение и избежать потенциальных проблем с уплатой имущественных налогов или других непостоянных платежей, а также понять, сколько денег остается непосредственно на жизнь без ущерба для накоплений и без отказа от долгосрочных целей», — отметил Исмаилов.

Еще одним интересным вариантом планирования бюджета и психологическим лайфхаком является метод «Сначала заплати себе», при котором при получении денег сразу откладывается часть на сбережения и инвестиции (10-20 процентов), что позволяет формировать подушку безопасности даже при небольших доходах, а также сразу задать психологическую установку на неприкосновенность отложенной суммы без острой нужды.

«Использование накопительных счетов является хорошим и эффективным инструментом для планирования бюджета, чтобы накопления не просто лежали, а увеличивались за счет процентов, но были всегда в доступе — интересными и гибкими в этом плане являются накопительные счета с ежедневным начислением процентов, так как позволяют максимизировать прибыль с постоянной возможностью использовать деньги на свои нужды», — подчеркнул Исмаилов.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Есть погибший

    «Реал» объявил о переизбрании своего президента

    В Совфеде оценили меры по укреплению политики памяти в России

    Названы самые популярные подарки российских туристов сотрудникам отелей

    Названы способы избежать блокировки за переводы между счетами

    Израиль вопреки запрету Трампа начал бить по Ирану

    Европу призвали прекратить агрессивную политику против России

    Раскрыты интересы США в конфликте на Украине

    Страдающего от секс-лунатизма мужчину заставили платить компенсацию изнасилованной женщине

    Мужчинам раскрыли «золотое правило» женского оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok