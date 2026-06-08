Россиянам назвали способ правильно распределить зарплату

Экономист Исмаилов: Метод «50/30/20» поможет распределить зарплату без жестких ограничений

Правильно распределить зарплату — это не про жесткие ограничения и экономию, а про формирование сбалансированного бюджета и осознанное управление деньгами, которое снимает стресс и позволяет жить в комфорте, заявил «Ленте.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов.

«Есть несколько уже проверенных временем схем и методов построения семейного бюджета для полного покрытия всех нужд. Классический метод "50/30/20" — это структурирование и распределение денег по 3 ключевым корзинам: 50 процентов дохода направляются на обязательные расходы и базовые нужды, например оплату аренды жилья или ипотечные платежи, еду, ЖКУ, оплата образовательных услуг, лекарства, базовый гардероб и т.д. Это те безусловные и необходимые расходы, финансирование которых первоочередно, потому на них выделяется наибольшее финансирование», — рассказал Исмаилов.

30 процентов можно направить на опциональные расходы: развлечения, досуг, хобби, покупки и создание комфортного образа жизни. Если уровень зарплаты не позволяет выделить такую часть на необязательные траты, то этот показатель может быть скорректирован, однако полный отказ нередко приводит к депрессиям и ухудшению физического и ментального здоровья.

Оставшиеся 20 процентов — это подушка безопасности и инвестиции, которые позволяют финансировать стратегические покупки и траты. Если доход не позволяет откладывать 20 процентов, то важно откладывать хоть какие-то деньги для финансирования непредвиденных трат в случае болезней или тяжелых жизненных ситуаций.

«Рекомендуемый минимум сбережений — 10 процентов от дохода, а оптимальный объем — 20 процентов, при чем более эффективной моделью является регулярность откладывания, а не накопление больших сумм, потому пресловутые "50/30/20" с учетом размера бюджета могут превратиться в "80/10/10", здесь главное — сохранить принцип: сначала обязательное, потом будущее и удовольствия», — объяснил Исмаилов.

Похожей моделью является принцип «четырех конвертов», когда деньги при поступлении разбиваются сразу на 4 настоящих или виртуальных конверта: один — на непредвиденные расходы и подушку безопасности, второй — на долгосрочные цели (жилье, инвестиции), тритий — на ежегодные траты (например, налоговые платежи, страховка, летний отпуск), а четвертый — на основные траты, поделился экономист.

«Такой способ позволит грамотно оценить собственное финансовое положение и избежать потенциальных проблем с уплатой имущественных налогов или других непостоянных платежей, а также понять, сколько денег остается непосредственно на жизнь без ущерба для накоплений и без отказа от долгосрочных целей», — отметил Исмаилов.

Еще одним интересным вариантом планирования бюджета и психологическим лайфхаком является метод «Сначала заплати себе», при котором при получении денег сразу откладывается часть на сбережения и инвестиции (10-20 процентов), что позволяет формировать подушку безопасности даже при небольших доходах, а также сразу задать психологическую установку на неприкосновенность отложенной суммы без острой нужды.

«Использование накопительных счетов является хорошим и эффективным инструментом для планирования бюджета, чтобы накопления не просто лежали, а увеличивались за счет процентов, но были всегда в доступе — интересными и гибкими в этом плане являются накопительные счета с ежедневным начислением процентов, так как позволяют максимизировать прибыль с постоянной возможностью использовать деньги на свои нужды», — подчеркнул Исмаилов.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.