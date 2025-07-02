В России предложили отмечать День ветеранов боевых действий в июле

Лидер ЛДПР Слуцкий: День ветеранов боевых действий должен отмечаться в РФ 1 июля

День ветеранов боевых действий должен праздноваться 1 июля во всех российских регионах. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Политик отметил, что инициативу он выдвинул на встрече с ветеранами боевых действий на площадке завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. По его словам, в нескольких десятках субъектов страны статус этого праздника уже закреплен на местном законодательном уровне. Теперь необходимо добиваться того, чтобы его начали отмечать повсеместно в каждом российском регионе.

Ранее в России предложили увеличить выплаты ветеранам боевых действий. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова напомнила, что сегодня ежемесячная денежная выплата для этих категорий граждан составляет всего 4,5 тысячи рублей. Омбудсмен призвала применить дифференцированный подход с учетом того, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.