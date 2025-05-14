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12:47, 14 мая 2025Россия

В России предложили увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий. С таким заявлением она выступила на Всероссийском координационном совете омбудсменов, передает ТАСС.

Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тысячи рублей.

«Думаю, что нет необходимости доказывать, концентрировать, что она чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства», — обозначила Москалькова, призвав обратиться к государственным органам власти с требованием рассмотреть вопрос об увеличении размера выплат.

В частности, омбудсмен предложила применить дифференцированный подход с учетом того, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.

Ранее Москалькова заявила, что за последние три года получено 140 тысяч обращений от бойцов специальной военной операции на Украине и их семей. По ее словам, чаще всего жалобы касались получения выплат и реализации мер социальной поддержки.

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