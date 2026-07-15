Лисовец оценил девушек с популярной прической фразой «отличить одну от другой невозможно»

Стилист Лисовец призвал девушек с супердлинными волосами придавать форму прическе

Российский стилист Владислав Лисовец оценил девушек с популярной прической фразой «отличить одну от другой невозможно». Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, в настоящее время в моде органичное сочетание формы стрижки и внешности. При этом среди трендов он выделил естественность, легкую небрежность и стрижки, которые выглядят так, будто отросли.

В то же время специалист призвал обладательниц длинных волос придавать форму прядям. «На улицах столицы я ежедневно вижу огромное количество девушек с супердлинными волосами на прямой пробор, отличить одну от другой в принципе невозможно. Если мы говорим про моду, я вам скажу еще раз: нужна форма, даже на длинных волосах!» — заявил он.

В июне сообщалось, что стрижка в скандинавской эстетике стала трендом лета 2026 года.