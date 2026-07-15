Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:41, 15 июля 2026Наука и техника

Американские «дешевые» корабли назвали ошибкой за сто миллиардов

19FortyFive: Американские корабли LCS стали ошибкой стоимостью сто миллиардов долларов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos

Прибрежные боевые корабли (Littoral Combat Ship, LCS), которые строят для Военно-морских сил (ВМС) США, стали дорогостоящей финансовой ошибкой. Недостатки LCS назвал обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

LCS разрабатывали в качестве частичной замены устаревших фрегатов и тральщиков. Изначально основной задачей кораблей было обеспечение безопасности судоходства. Считалось, что каждый корабль обойдется флоту в 220 миллионов долларов, однако позже стоимость каждого LCS выросла до 500 миллионов. При этом в сумму не входили затраты на испытания, создание береговой инфраструктуры, ремонт и обслуживание «дешевых» кораблей.

Аналитики Счетной палаты США подсчитали, что реализация программы строительства и обслуживание кораблей на протяжении всего срока службы могут обойтись в 60 миллиардов долларов. «Однако некоторые сотрудники управления быстро поняли, что реальные затраты на программу LCS за весь ее жизненный цикл превысят 100 миллиардов долларов, что намного больше, чем предполагалось», — пишет Вайхерт.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В мае начальник управления военно-морских операций ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что практически полный отказ от надводных кораблей с атомными энергоустановками стал одной из самых больших ошибок американского флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Путин готов скоро заключить сделку». Трамп сделал заявления о переговорах по Украине и дал прогноз, когда конфликт завершится
    Россиянам дали советы по экономии топлива
    Желание помочь российской контрразведке обернулось для подростка встречей с силовиками
    Предсказано наиболее вероятное решение по ключевой ставке
    Американские «дешевые» корабли назвали ошибкой за сто миллиардов
    Лисовец оценил девушек с популярной прической фразой «отличить одну от другой невозможно»
    Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину
    Названо главное последствие удорожания перевозок из Китая в Россию
    Диетолог опроверг популярную теорию о правильном питании
    В Госдуме призвали к ударам по центрам принятия решений на Украине для завершения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok