Американские «дешевые» корабли назвали ошибкой за сто миллиардов

19FortyFive: Американские корабли LCS стали ошибкой стоимостью сто миллиардов долларов

Прибрежные боевые корабли (Littoral Combat Ship, LCS), которые строят для Военно-морских сил (ВМС) США, стали дорогостоящей финансовой ошибкой. Недостатки LCS назвал обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

LCS разрабатывали в качестве частичной замены устаревших фрегатов и тральщиков. Изначально основной задачей кораблей было обеспечение безопасности судоходства. Считалось, что каждый корабль обойдется флоту в 220 миллионов долларов, однако позже стоимость каждого LCS выросла до 500 миллионов. При этом в сумму не входили затраты на испытания, создание береговой инфраструктуры, ремонт и обслуживание «дешевых» кораблей.

Аналитики Счетной палаты США подсчитали, что реализация программы строительства и обслуживание кораблей на протяжении всего срока службы могут обойтись в 60 миллиардов долларов. «Однако некоторые сотрудники управления быстро поняли, что реальные затраты на программу LCS за весь ее жизненный цикл превысят 100 миллиардов долларов, что намного больше, чем предполагалось», — пишет Вайхерт.

В мае начальник управления военно-морских операций ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что практически полный отказ от надводных кораблей с атомными энергоустановками стал одной из самых больших ошибок американского флота.