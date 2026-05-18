Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 18 мая 2026Наука и техника

В США признали ошибку Военно-морских сил

Адмирал Кодл: Отказ от атомных надводных кораблей — ошибка ВМС США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Практически полный отказ от надводных кораблей с атомными энергоустановками стал одной из самых больших ошибок Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом заявил начальник управления военно-морских операций ВМС адмирал Дэрил Кодл, передает TWZ.

Военачальник выступил перед членами комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Слушания были посвящены бюджетному запросу флота на 2027 финансовый год. ВМС представили долгосрочный план кораблестроения, согласно которому перспективные корабли класса «Трамп» получат атомную энергоустановку.

«Мы отказались от надводных кораблей с ядерными силовыми установками несколько десятилетий назад, и это была одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершал военно-морской флот. Теперь мы возвращаемся к этой идее», — признал Кодл.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Он добавил, что такие корабли нужны, чтобы поддерживать операции ВМС США с участием атомных авианосцев.

В декабре обозреватель 19FortyFive Джек Бакби допустил, что строительство линкоров «Трамп» могут отменить, если демократы победят на выборах в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    В США пригрозили Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань

    В США допустили ухудшение позиции Украины на переговорах с Россией

    Мужчина нашел элегантный способ выглядеть загруженным на работе

    «Хезболла» раскрыла количество выведенных из строя за месяц танков Израиля

    Киев предупредили о последствиях за одно действие

    Американский сенатор заявил о близости США к принятию новых санкций против России

    Россиянам напомнили о ближайшем сокращенном рабочем дне

    Один человек погиб при атаке ВСУ на ДНР

    Политик-порноактер похвастался размером пениса и ушел в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok